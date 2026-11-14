Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones UEFA

Bélgica vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Bélgica vs Italia

¡Final de alarido en Bruselas con impacto directo en los cuartos de final de la UEFA Nations League! Bélgica recibe a Italia en un choque a todo o nada donde ambas escuadras están obligadas a ganar para avanzar a la pelea por el título. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Diablos Rojos marchan terceros del Grupo 1 con 9 puntos, solamente una unidad por debajo de la Azurra cuando solamente queda este partido por disputar.

El equipo de Mark van Bommel llega tercero con 9 puntos tras remontar 2-1 en Turquía, sabiendo que el empate los deja fuera, pero la victoria les da el pase. 

Por su parte, la escuadra de Roberto Mancini desembarca líder con 10 unidades tras arrollar 3-1 a Francia, necesitando apenas un punto para avanzar.

Sin Romelu Lukaku, Bélgica tomará el ritmo ofensivo con la visión de Kevin De Bruyne, la velocidad de Jérémy Doku y la movilidad de Charles De Ketelaere. 

Italia responderá imponiendo orden con Sandro Tonali y Nicolò Barella para alimentar al encendido Francesco Pio Esposito al contragolpe.

La necesidad urgente de Bélgica por ir al frente abrirá espacios que dos ataques de altísimo calibre sabrán aprovechar en Bruselas. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 1-1 entre Bélgica e Italia. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: noviembre 14, 2026
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