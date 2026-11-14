Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones UEFA

Finlandia vs San Marino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Finlandia vs San Marino

¡Cierre dramático de fase de grupos en la la Liga C de la UEFA Nations League! Finlandia recibe en Helsinki a San Marino en la última jornada donde los nórdicos salen obligados a golear para mantener viva la esperanza del ascenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Buhos Reales marchan terceros del Grupo 1 a 3 unidades del segundo puesto que les permitirá luchar por el ascenso, mientras que la Serenissima es última sin unidades.

El equipo de Jacob Friis llega golpeado tras arrancar invicto pero ligar dos derrotas seguidas, incluida la caída 2-0 frente a Albania apenas el pasado jueves.

Por su parte, San Marino desembarca en el fondo sin puntos tras perder sus cinco compromisos, recibiendo 18 anotaciones y marcando apenas una.

Finlandia monopolizará la posesión desde el arranque apoyada en la claridad de Leo Walta y el olfato letal de su histórico goleador Joel Pohjanpalo

San Marino responderá replegando sus líneas cerca de su área para intentar sorprender mediante pelotazos largos hacia Nicola Nanni.

La abismal diferencia de jerarquía individual y la necesidad urgente del cuadro local por reencontrarse con el triunfo terminarán inclinándose de un solo lado. Nuestro pronóstico es una autoritaria victoria de Finlandia 3-0 sobre San Marino. ¿Cuál es el tuyo?

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