Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones UEFA

España vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

España vs Inglaterra

¡Choque de trenes en Madrid para definir al líder del sector en la UEFA Nations League! La campeona del mundo España recibe a Inglaterra en un duelo de alto voltaje donde se define el liderato de grupo y está en juego un invicto histórico de 43 partidos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Furia Roja marcha como líder con 15 puntos y para terminar en la cima le basta con no caer ante unos Ingleses que llegan con 12 unidades.

La Roja de Luis de la Fuente llega líder con paso perfecto de 5 victorias tras vencer a República Checa el pasado viernes y acumular más de dos años y medio sin perder. 

Por su parte, la Inglaterra de Thomas Tuchel desembarca segunda con 12 unidades tras superar 2-1 a Croacia, obligada a ganar para robarle el primer puesto a los españoles.

España recupera al desequilibrante Lamine Yamal para acompañar a Pedri y Fabián Ruiz en el dominio total del balón. 

Inglaterra responderá pese a sus bajas defensivas apostando por el talento de Jude Bellingham y el instinto goleador de Harry Kane, quien busca revancha tras fallar un penal en el duelo anterior.

El poderío colectivo de España en casa frente a una zaga inglesa mermada por lesiones terminará inclinando la balanza en un partidazo abierto. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria de España 2-1 sobre Inglaterra. ¿Cuál es el tuyo?

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