Francia vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Alerta máxima en Burdeos con impacto directo en los cuartos de final de la UEFA Nations League! La Francia de Zinedine Zidane se juega su boleto a la siguiente ronda contra una Turquía ya última del grupo, pero dispuesta a arruinarle la fiesta en casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Azzurra llega con 10 puntos necesitando no perder para avanzar a la fase final, mientras que los Turcos únicamente buscarán cerrar con dignidad intentando conseguir el pase al repechaje por la salvación.

Les Bleus llegan sacudidos tras sufrir su primera derrota con Zidane al caer 3-1 en Italia, compartiendo la cima con 10 puntos pero acechados a uno solo por Bélgica.

Por su parte, Turquía desembarca en el fondo sin unidades tras perder sus cinco juegos lo que los tiene muy cerca del descenso a la Liga B.

Sin Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé, Francia apostará por la magia de Michael Olise y Rayan Cherki para abastecer la velocidad de Bradley Barcola.

Turquía responderá jugando sin presión y buscando explotar los espacios defensivos galos mediante la zurda talentosa de Arda Güler.

La urgencia clasificatoria y el peso individual del talento joven francés terminarán imponiéndose pese a las fragilidades atrás. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Francia 3-1 sobre Turquía. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 14, 2026