Japón vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Amistosos

¡Duelo de potencias en Singapur en el cierre del año FIFA! Japón se mide ante Brasil en un choque estelar con cuentas pendientes donde el espectáculo y la revancha mundialista están garantizados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Nipones tienen cuentas pendientes recordando que quedaron eliminados de la pasada Copa del Mundo a manos de la Canarinha en 16avos de Final.

El equipo nipón llega buscando consolidar su crecimiento internacional tras imponerse en sus compromisos previos incluyendo la victoria 2-1 sobre Nueva Zelanda en su último choque.

Por su parte, la escuadra de Carlo Ancelotti desembarca inspirada tras encadenar triunfos contundentes siendo el último el 4-2 sobre Australia.

Japón impondrá una presión asfixiante respaldado en la visión de Daichi Kamada y el desequilibrio de Takefusa Kubo para generar peligro.

Brasil responderá adueñándose de la pelota con Casemiro y Bruno Guimarães para desatar la letalidad de Vinícius y Raphinha que buscará mantener su paso arrollador.

La inmensa jerarquía individual de los atacantes de Ancelotti y la contundencia en los momentos clave terminarán marcando la diferencia en Singapur. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Brasil 2-1 sobre Japón. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 14, 2026