Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones UEFA

Noruega vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Noruega vs Gales

¡Duelo dramático por la supervivencia con impacto directo en el descenso de Europa! Noruega recibe en Oslo a Gales en una auténtica final de la UEFA Nations League donde la dupla Haaland-Ødegaard saldrá a jugarse la vida. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Dragones como los Vikingos llegan on 3 puntos, el ganador prácticamente asegurará su permanencia en la Liga A, mientras que el perdedor podría terminar descendiendo.

El equipo de Ståle Solbakken llega contra las cuerdas tras encadenar tres caídas al hilo por 2-1 que los tienen al borde del abismo. 

Por su parte, la escuadra de Craig Bellamy desembarca tercera en el grupo tras haber vencido justamente a los noruegos en el duelo de ida hace un par de jornadas.

Noruega tomará la iniciativa respaldada en la visión de Martin Ødegaard, el desbalance de Antonio Nusa y la ferocidad en el área de Erling Haaland. 

Gales responderá ordenando su bloque defensivo con Joe Rodon para buscar contragolpes a máxima velocidad con Brennan Johnson.

La enorme presión de la afición en Oslo y la necesidad absoluta de reencontrar el gol impulsarán al poderío local para romper la mala racha. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria de Noruega 2-1 sobre Gales. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 14, 2026
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