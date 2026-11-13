Guatemala vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Liga de Naciones CONCACAF

¡El sueño del Final Four comienza en El Trébol! Guatemala recibe a Canadá en un duelo de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, donde ambas selecciones buscarán dar el primer golpe en una serie que promete emociones. Los Chapines quieren aprovechar su localía para conseguir una ventaja importante, mientras que la Hoja de Maple llega como favorita gracias a la calidad de su plantilla y su poderío físico.

La Bicolor sabe que necesita una actuación prácticamente perfecta para competir contra uno de los equipos más fuertes de la región. Canadá, por su parte, intentará imponer su jerarquía, aunque tendrá que superar un ambiente que seguramente será muy complicado para cualquier visitante. ¡La clasificación al Final Four comienza a jugarse desde este primer encuentro!

¿Cómo llega Guatemala?

La Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, llega motivada después de conseguir la clasificación como líder del Grupo B. Los Chapines cerraron la fase de grupos con tres partidos consecutivos sin recibir gol, una muestra de la solidez defensiva que han conseguido construir.

Su último compromiso terminó con una victoria por 1-0 sobre Surinam, resultado que confirmó su buen momento y fortaleció la confianza de un equipo que ahora tendrá un desafío de mayor exigencia.

Guatemala buscará aprovechar el respaldo de su afición en El Trébol para competir de tú a tú y tratar de conseguir un resultado que le permita viajar con posibilidades a la vuelta. El orden táctico será fundamental, especialmente ante una selección canadiense que cuenta con futbolistas de enorme velocidad y capacidad ofensiva.

Nicholas Hagen tendrá una responsabilidad importante bajo los tres postes, mientras que José Carlos Pinto será una pieza clave para organizar la defensa y ayudar a sortear las ausencias. En ataque, Rubio Rubin aparece como una de las principales alternativas para intentar aprovechar las oportunidades que consiga generar la Bicolor.

¿Cómo llega Canadá?

La Selección de Canadá llega directamente a esta instancia gracias a su posición en el ranking y con argumentos suficientes para considerarse favorita en la eliminatoria.

El equipo de Jesse Marsch presume un paso perfecto como visitante en los cuartos de final de este torneo, un dato que refleja su capacidad para competir lejos de casa y conseguir resultados importantes en escenarios complicados.

La Hoja de Maple cuenta con una plantilla de gran potencia física y velocidad, características que pueden convertirse en un problema para la defensa guatemalteca. Su intención será tomar la iniciativa, presionar la salida rival y aprovechar los espacios para generar peligro.

Alphonso Davies será una de las principales armas por su velocidad y capacidad de desequilibrio, mientras que Jonathan David representa una amenaza constante dentro del área gracias a su contundencia frente al arco.

Canadá sabe que conseguir un buen resultado en Guatemala sería un paso importante para acercarse al Final Four, por lo que buscará imponer su jerarquía desde los primeros minutos.

Claves del Guatemala vs Canadá

La primera gran batalla estará en el funcionamiento defensivo de Guatemala. La Bicolor llega con tres partidos consecutivos sin recibir gol y necesita mantener esa solidez para contener a una ofensiva canadiense que cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

La actuación de Nicholas Hagen y el liderazgo de José Carlos Pinto serán fundamentales para mantener el orden y evitar que Jonathan David encuentre espacios dentro del área.

Por su parte, Canadá intentará aprovechar su superioridad física y la velocidad de Alphonso Davies para atacar por los costados. Si consigue imponer un ritmo elevado, podría obligar a Guatemala a retroceder y defenderse durante largos tramos.

Sin embargo, el ambiente de El Trébol puede convertirse en un factor determinante. La presión de la afición guatemalteca y la motivación de disputar una eliminatoria de esta importancia podrían ayudar a los locales a compensar la diferencia de calidad individual.

Pronóstico Guatemala vs Canadá: ¿Quién ganará?

Se espera un partido cerrado, con una Guatemala que buscará proteger su portería y aprovechar el impulso de su afición, mientras que Canadá intentará imponer su ritmo físico y encontrar espacios mediante la velocidad de sus atacantes.

La Hoja de Maple parte como favorita por la calidad de su plantilla, pero la Bicolor ha demostrado que puede competir defensivamente y llega con una racha de tres encuentros consecutivos sin recibir gol.

Al tratarse del partido de ida, es probable que ambos equipos midan sus riesgos y eviten conceder ventajas importantes antes del encuentro definitivo. La solidez defensiva de Guatemala y el ambiente de El Trébol pueden terminar neutralizando el poder ofensivo canadiense.

Nuestro pronóstico es un peleado empate 0-0 entre Guatemala y Canadá.

Last modified: noviembre 13, 2026