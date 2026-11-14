Suecia vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Duelo directo por el trono con impacto total en el ascenso a la Liga A! Suecia recibe en Estocolmo a Bosnia y Herzegovina en una auténtica batalla nórdica donde la máquina goleadora de Viktor Gyökeres busca sellar el liderato. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Suecos llegan como líderes, pero solamente 2 puntos arriba de Bosnia, por lo que el duelo de este sábado es vital para las aspiraciones de ambos.

El equipo escandinavo llega invicto comandando la tabla con 10 puntos tras imponerse 1-0 a Rumania, pero todavía sin poder festejar.

Por su parte, la escuadra bosnia desembarca segunda e invicta con 8 unidades tras superar un gol por cero a Polonia, sabiendo que ganar es su única vía para el liderato.

Suecia tomará el control amparada en la jerarquía defensiva de Victor Lindelöf, la desfachatez de Dejan Kulusevski y la potencia de Viktor Gyökeres arriba.

Bosnia responderá aguantando con orden para golpear rápido mediante la magia de Kerim Alajbegović y la contundencia de Ermedin Demirović.

La apabullante pegada que ostenta el conjunto local en su campo y el gran momento que atraviesa Gyökeres terminarán rompiendo el candado bosnio. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Suecia 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 14, 2026