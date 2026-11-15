Alemania vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Clásico europeo de alto voltaje en Berlín por el boleto a cuartos de final de la UEFA Nations League! La Alemania de Jürgen Klopp recibe a los Países Bajos de Xavi Hernández en un cierre dramático donde está en juego el boleto a la siguiente ronda. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Alemanes marchan terceros con 8 puntos, mientras que los Neerlandeses son líderes con 11 unidades en un cierre de sector espectacular.

Die Mannschaft llega empatada en 8 puntos con Grecia tras ganar en Serbia, sabiendo que el triunfo en casa asegura su clasificación.

Por su parte, La Naranja Mecánica desembarca líder con la moral por las nubes luego de aplastar 7-0 a Grecia en una exhibición total teniendo el boleto a la fase final en la bolsa.

Alemania apostará por la presión y el talento desequilibrante de Florian Wirtz junto al encendido juvenil Brajan Gruda.

Países Bajos responderá imponiendo posesión y dinámica ofensiva con Joey Veerman en la medular y la peligrosidad de Cody Gakpo al ataque.

La necesidad urgente del conjunto alemán por ganar ante su afición frente al momento arrollador de la ofensiva neerlandesa promete un espectáculo abierto y lleno de emociones. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Alemania y Países Bajos que dejará todo abierto. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 15, 2026