Islandia vs Luxemburgo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Choque absoluto de extremos en Reikiavik con impacto directo en el ascenso de la UEFA Nations League! La líder e invicta Islandia recibe a Luxemburgo en el cierre de fase de grupos buscando sellar el primer puesto con autoridad. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Vikingos llegan como líderes del sector 4, pero para asegurar su ascenso a la Liga B necesitan sumar ante el León Rojo que quiere cerrar con dignidad.

Los Vikingos de Arnar Gunnlaugsson llegan encendidos en la cima con 11 puntos tras aplastar 5-0 a Bulgaria, sumando 12 goles a favor y apenas uno en contra.

Por su parte, Luxemburgo desembarca hundido y eliminado tras ligar cuatro derrotas seguidas sin anotar un solo gol en esos encuentros. El pasado viernes cayeron en casa 1-0 ante Estonia.

Islandia impondrá ritmo vertiginoso y presión alta desde el silbatazo inicial, avalada por una racha de 10 partidos seguidos en casa anotando antes del descanso.

Luxemburgo intentará resistir replegado en bloque bajo para cortar una racha donde se ha ido perdiendo al medio tiempo en sus últimos cuatro compromisos.

La pegada ofensiva de los locales frente a un rival sin confianza ni gol en el último tercio marcará el rumbo del partido muy temprano. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Islandia 2-0 sobre Luxemburgo. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 15, 2026