Written by: noviembre 15, 2026 Liga de Naciones UEFA

Islandia vs Luxemburgo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Islandia vs Luxemburgo

¡Choque absoluto de extremos en Reikiavik con impacto directo en el ascenso de la UEFA Nations League! La líder e invicta Islandia recibe a Luxemburgo en el cierre de fase de grupos buscando sellar el primer puesto con autoridad. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Vikingos llegan como líderes del sector 4, pero para asegurar su ascenso a la Liga B necesitan sumar ante el León Rojo que quiere cerrar con dignidad.

Los Vikingos de Arnar Gunnlaugsson llegan encendidos en la cima con 11 puntos tras aplastar 5-0 a Bulgaria, sumando 12 goles a favor y apenas uno en contra. 

Por su parte, Luxemburgo desembarca hundido y eliminado tras ligar cuatro derrotas seguidas sin anotar un solo gol en esos encuentros. El pasado viernes cayeron en casa 1-0 ante Estonia.

Islandia impondrá ritmo vertiginoso y presión alta desde el silbatazo inicial, avalada por una racha de 10 partidos seguidos en casa anotando antes del descanso. 

Luxemburgo intentará resistir replegado en bloque bajo para cortar una racha donde se ha ido perdiendo al medio tiempo en sus últimos cuatro compromisos.

La pegada ofensiva de los locales frente a un rival sin confianza ni gol en el último tercio marcará el rumbo del partido muy temprano. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Islandia 2-0 sobre Luxemburgo. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 15, 2026
Curazao vs Panamá Previous Story
Panamá vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27
Suiza vs Escocia Next Story
Suiza vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Related Posts

Alemania vs Países Bajos

Alemania vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 15, 2026

¡Clásico europeo de alto voltaje en Berlín por el boleto a cuartos de final de la UEFA Nations League! La Alemania de Jürgen Klopp...

Read More
Suiza vs Escocia

Suiza vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 15, 2026

¡Cierre de alarido en St. Gallen con impacto directo en el ascenso de la UEFA Nations League! La invicta Suiza recibe a Escocia en una...

Read More
España vs Inglaterra

España vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 14, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Choque de trenes en Madrid para...

Read More
Turquía vs Francia

Francia vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 14, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Alerta máxima en Burdeos con...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *