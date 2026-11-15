Suiza vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Cierre de alarido en St. Gallen con impacto directo en el ascenso de la UEFA Nations League! La invicta Suiza recibe a Escocia en una noche histórica donde los locales defienden su paso invicto y los visitantes arriesgan todo por un milagro rumbo al playoff. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Suizos son líderes ya con el ascenso a la Liga A en la bolsa, pero los Escoceses son terceros y necesitan ganar para aspirar al Playoff del ascenso.

Los helvéticos de Murat Yakin llegan intratables en la cima con 13 puntos y el ascenso en la bolsa, habiendo estado abajo en el marcador apenas ocho minutos en todo el torneo. Aunque vienen de un amargo 0-0 ante Eslovenia el pasado viernes.

Por su parte, la Escocia de Sébastien Pocognoli desembarca tercera tras vencer 2-1 a Macedonia del Norte, obligada a ganar y esperar que Eslovenia no gane para lograr el boleto al playoff.

Sin Granit Xhaka, Suiza confiará en el muro de Manuel Akanji y Gregor Kobel, sumado a la pegada de Zeki Amdouni en ataque.

Escocia responderá con el liderazgo histórico de Andy Robertson, quien llega a 103 partidos internacionales, impulsando la llegada de John McGinn y Scott McTominay.

La necesidad ofensiva de los escoceses abrirá espacios ideales para un equipo suizo muy sólido y efectivo frente a su gente. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Suiza 2-1 sobre Escocia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 15, 2026