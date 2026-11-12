Curazao vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Liga de Naciones CONCACAF

¡¡EMPATE SIN GOLES EN CURAZAO!! 😳



Arrancó los 4tos de final de la Nations League en CONCACAF. Los canaleros fueron superiores, pero no lograron capitalizar las jugadas de peligro. Manejaron el control de balón pero no fue suficiente para doblegar al local. El marcador dictó 0-0… pic.twitter.com/m4O3cgLnIe — Zona Concacaf (@ZConcacaf) November 13, 2026

¡Duelo de poder a poder en el Caribe con impacto directo en la Copa Oro! Curazao recibe en la caldera de Willemstad a una experimentada Panamá en una batalla de cuartos de final donde ambos quieren dar el primer paso al Final Four de la CONCACAF Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan decididas a conseguir dar el primer golpe en una serie que luce sumamente pareja y donde el ganador avanzará a la Copa Oro y al Final Four, mientras que el perdedor tendrá que alargar su camino.

El equipo de Dick Advocaat llega invicto e imparable tras liderar el Grupo A con 12 goles anotados rezagando a Haití y Costa Rica.

Por su parte, la escuadra de Thomas Christiansen desembarca clasificada directo por ranking, buscando defender su jerarquía como subcampeón de la CONCACAF.

Curazao buscará tomar la iniciativa apoyado en la zaga de Armando Obispo y la velocidad de Tahith Chong para desbordar por bandas.

Panamá responderá apretando filas en el mediocampo con la orquestación de Adalberto Carrasquilla y la potencia de Ismael Díaz y José Fajardo al contragolpe.

El gran oficio internacional del cuadro visitante y los antecedentes favorables que ostenta en este feudo terminarán marcando la pauta en un trámite físico e intenso. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Panamá 2-1 sobre Curazao. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 12, 2026