Amistosos

¡Prueba de orgullo en Medio Oriente intentando tomar un respiro! La Selección de Honduras enfrenta a Kuwait en un duelo histórico e inédito donde el equipo de José Francisco Molina sale obligado a ganar para apagar las alarmas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La H está en un proceso de reconstrucción pensando ya en el próximo año y sabe que cada duelo debe ser aprovechado al máximo.

El combinado catracho llega sacudido tras perder 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos y sufrir una dolorosa eliminación en la Liga de Naciones el mes pasado.

Por su parte, Kuwait salta a su cancha ubicado en el puesto 133 del ranking mundial con una victoria a cuestas 3-0 ante Siria el pasado viernes , buscando aprovechar su localía en este primer cruce oficial entre ambos países.

Honduras, posicionada en el lugar 77 de la FIFA, apostará por recuperar el orden defensivo y acelerar el ritmo por las bandas para dominar el trámite.

Kuwait responderá replegando sus líneas en bloque bajo para intentar desesperar a los centroamericanos y aprovechar errores en salida.

La diferencia de jerarquía competitiva y la urgencia de la plantilla catracha por despedir el año con un triunfo terminarán inclinando la balanza. Nuestro pronóstico es una necesaria victoria de Honduras 2-1 sobre Kuwait. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 16, 2026