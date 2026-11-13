Written by: noviembre 13, 2026 Amistosos

Perú vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Perú vs Bolivia

¡Duelo de alta tensión en Lima en la reconstrucción andina! Perú recibe en el templo de Matute a una joven selección de Bolivia en un choque internacional donde Mano Menezes busca reencontrar el triunfo y afianzar su proyecto. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Ia Bicolar como La Verde llegan tras fracasar en la pasada Copa del Mundo empezando ya a perfilar el Mundial 2030 donde es una obligación clasificar, por lo que desde ahora es vital el empezar a preparar esa eliminatoria.

El equipo de Mano Menezes llega necesitado de ajustar su funcionamiento y probar nuevos nombres para cortar una racha adversa ya que en la pasada Fecha FIFA cayeron ante Colombia, México y Estados Unidos.

Por su parte, la escuadra de Óscar Villegas desembarca en suelo limeño enfocada en evaluar jóvenes talentos y consolidar su recambio generacional.

Perú tomará la iniciativa respaldado en los reflejos de Pedro Gallese, la manija de Yoshimar Yotún y la presencia goleadora de Gianluca Lapadula

Bolivia responderá cerrando espacios con Carlos Lampe para buscar las transiciones rápidas y la magia de Miguel Terceros.

La fuerte presión de la afición en Matute y la mayor jerarquía individual del cuadro local terminarán decantando la balanza en la capital peruana. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Perú 2-1 sobre Bolivia. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: noviembre 13, 2026
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