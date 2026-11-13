Perú vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Amistosos

¡Duelo de alta tensión en Lima en la reconstrucción andina! Perú recibe en el templo de Matute a una joven selección de Bolivia en un choque internacional donde Mano Menezes busca reencontrar el triunfo y afianzar su proyecto. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Ia Bicolar como La Verde llegan tras fracasar en la pasada Copa del Mundo empezando ya a perfilar el Mundial 2030 donde es una obligación clasificar, por lo que desde ahora es vital el empezar a preparar esa eliminatoria.

El equipo de Mano Menezes llega necesitado de ajustar su funcionamiento y probar nuevos nombres para cortar una racha adversa ya que en la pasada Fecha FIFA cayeron ante Colombia, México y Estados Unidos.

Por su parte, la escuadra de Óscar Villegas desembarca en suelo limeño enfocada en evaluar jóvenes talentos y consolidar su recambio generacional.

Perú tomará la iniciativa respaldado en los reflejos de Pedro Gallese, la manija de Yoshimar Yotún y la presencia goleadora de Gianluca Lapadula.

Bolivia responderá cerrando espacios con Carlos Lampe para buscar las transiciones rápidas y la magia de Miguel Terceros.

La fuerte presión de la afición en Matute y la mayor jerarquía individual del cuadro local terminarán decantando la balanza en la capital peruana. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Perú 2-1 sobre Bolivia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 13, 2026