Amistosos

¡Prueba obligada en territorio asiático buscando recomponer el camino! La Selección de Brasil enfrenta a Singapur en el cierre de su gira donde Carlo Ancelotti exige una victoria contundente para borrar las dudas dejadas ante Japón. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Canarinha cierra oficialmente su participación en este 2026 ya pensando en el próximo año donde arrancarán las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La Verdeamarela llega sacudida tras perder 3-2 en el agregado frente a Japón pese a rescatar un empate parcial gracias a un doblete de Vinícius.

Por su parte, Singapur salta a su cancha sumamente vulnerable tras caer 4-1 ante Paraguay y recibir 10 goles en sus últimos dos partidos.

Brasil impondrá su presión ofensiva desde el arranque con el control de Bruno Guimarães alimentando el tridente explosivo de Vinícius, Estêvão y Endrick.

Singapur responderá replegando sus líneas alrededor del capitán Hariss Harun e intentando sorprender al espacio mediante la velocidad de Ilhan Fandi.

La necesidad urgente del conjunto brasileño por cerrar el año con autoridad frente a una de las defensas más permeables de Asia marcará una diferencia abismal. Nuestro pronóstico es una contundente goleada de Brasil 4-0 sobre Singapur. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 16, 2026