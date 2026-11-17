Liga de Naciones UEFA

¡Duelo de artilleros de élite en Breslavia en el cierre de la Liga B de la UEFA Nations League! Polonia recibe a Suecia en una batalla donde Robert Lewandowski busca revancha ante un Viktor Gyökeres encendido que lidera la hegemonía nórdica. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Suecos tienen ya el liderato y el ascenso en la bolsa, los Polacos se juegan el todo por el todo ya que de no ganar podrían tener que jugar un playoff para no descender a la Liga C.

Las Águilas Blancas llegan urgidas de reacción en el tercer puesto tras caer 2-1 ante Rumania y sumar apenas un triunfo en sus últimos seis partidos.

Por su parte, Suecia desembarca líder e invicta en sus últimos cinco compromisos luego de vencer 3-2 a Bosnia y ganar seis de los últimos siete cruces ante los polacos.

Polonia apostará por su fortaleza como local en Breslavia y el instinto implacable de Robert Lewandowski, autor de tres goles recientes.

Suecia responderá imponiendo ritmo vertical y contundencia al espacio con Viktor Gyökeres, quien llega en racha tras marcar seis tantos en sus últimos seis partidos.

Dos ofensivas con enorme pegada frente a defensas que suelen conceder espacios garantizan emociones y goles en ambas porterías. Nuestro pronóstico es una vibrante empate 2-2 entre Polonia y Suecia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026