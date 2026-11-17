Liga de Naciones UEFA

¡Prueba de orgullo en Cardiff cerrando la fase de grupos de la UEFA Nations League! La campeona Portugal visita a Gales obligada a ganar para asegurar el liderato tras caer goleada ante Dinamarca, mientras los Dragones intentarán despedirse dándole un triunfo a su afición. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Lusos llegan ya clasificados a la fase final intentando asegurar la cima del sector, mientras los Dragones ya firmaron su descenso a la Liga B buscando despedirse con dignidad.

El conjunto luso llega ya clasificado a cuartos de final, pero herido tras perder 4-1 en casa ante Dinamarca en el inicio oficial de la era Post-Cristiano Ronaldo y ahora necesita sumar para no perder la cima.

Por su parte, Gales aterrizará en el último puesto tras caer 3-1 frente a Noruega y arrastrar cuatro derrotas en cinco fechas ya con el descenso consumado.

Sin Rúben Dias ni João Palhinha por sanción, Portugal apostará por la magia de Bruno Fernandes y Bernardo Silva para abastecer al goleador Gonçalo Ramos.

Gales, afectado por las bajas de Ethan Ampadu y Neco Williams, responderá replegando líneas y buscando el contragolpe con David Brooks y Brennan Johnson.

Portugal ha ganado sus tres duelos históricos ante Gales sin recibir gol y su superioridad individual marcará el ritmo frente a unos Dragones golpeados anímicamente. Nuestro pronóstico es una clara y necesaria victoria de Portugal 2-0 sobre Gales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026