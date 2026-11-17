Liga de Naciones CONCACAF

¡Noche de máxima presión en Monterrey para definir el futuro del Tricolor! La Selección Mexicana recibe a Jamaica obligada a remontar un 3-2 adverso en el global para salvar la era de Rafael Márquez y evitar un fracaso histórico en la CONCACAF Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Tricolor llega dolido, pero sin tiempo para lamentarse ya que los Reggae Boyz ya demostraron que cualquier error del rival será aprovechado por ellos.

El campeón defensor llega urgido de reacción tras ir perdiendo 3-0 en la ida y rescatar vida en el cierre, mientras Rafael Márquez sigue buscando su primer triunfo al mando con toda la presión encima.

Por su parte, Jamaica desembarca llena de confianza luego de romper seis duelos sin vencer a México y quedar a noventa minutos del Final Four, pero sabiendo que necesitarán mayor concetración.

México sacudirá su alineación apostando por el desequilibrio de Alexis Vega, Tecatito Corona, Julián Quiñones y el talento de Gilberto Mora para asfixiar desde el arranque.

Jamaica responderá cerrando espacios alrededor de Joel Latibeaudiere y aprovechando la velocidad letal de Javon East y Renaldo Cephas al contragolpe.

El empuje de la afición en el Gigante de Acero y la pegada individual del ataque mexicano terminarán inclinando la balanza en un duelo dramático. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria de México 3-1 sobre Jamaica para avanzar 5-4 en el global. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026