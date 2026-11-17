Amistosos

🇺🇾 LA URUGUAY DE FORLÁN CONSIGUIÓ UNA GOLEADA LUEGO DE LA VICTORIA EN LA BOMBONERA



🔥 La Celeste aplastó 5-0 a República Dominicana en Maldonado en un Amistoso Internacional



⚽ Aguirre, Valdez (e/c), De La Cruz, Valverde y Damiani



🧤 Mele fue el arquero titular pic.twitter.com/qGp7q9MyPz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

¡Fiesta charrúa en Maldonado en el cierre de año de la Celeste! La Selección de Uruguay enfrenta a República Dominicana en un amistoso internacional donde Diego Forlán probará nuevas variantes tras el golpe dado en Buenos Aires. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Charruas como Caribeños buscarán aprovechar este duelo con el que estarán cerrando el año pensando ya en lo que vendrá el próximo año con el inicio de competencias oficiales.

El combinado uruguayo llega encendido y con la moral por las nubes luego de vencer a Argentina en La Bombonera y buscará despedir el 2026 frente a su afición con victoria.

Por su parte, República Dominicana desembarca tras una actuación digna en la CONCACAF Nations League donde logró su pase a la fase preliminar de la Copa Oro, por lo que su objetivo es llegar a punto a ese repechaje del próximo año.

Uruguay apostará por el dinamismo y la jerarquía de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta para abrir espacios y darle rodaje al recambio.

República Dominicana responderá con bloque compacto, el orden de Pablo Rosario en la medular y la peligrosidad de Mariano Díaz al ataque.

La diferencia de ritmo competitivo y el empuje de una plantilla uruguaya que quiere despedir el año con autoridad inclinarán la balanza desde el arranque. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Uruguay 3-0 sobre República Dominicana. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026