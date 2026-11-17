¡Cierre de año bajo la lupa en Córdoba con la nueva era Albiceleste y Tica! La Selección Argentina enfrenta a Costa Rica obligada a levantar cabeza tras caer ante Uruguay en su primer duelo sin Lionel Messi. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
Ambas selecciones llegan dolidos en un proceso de reconstrucción de cara a lo que vendrá en este nuevo ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2030.
El equipo de Lionel Scaloni llega golpeado luego de perder 2-1 frente a Uruguay como local y seguramente intentarán rotaciones para probar variantes rumbo al futuro.
Por su parte, La Sele de Bryan Ruiz desembarca tras caer 2-0 ante Ecuador y sumar tres derrotas seguidas en amistosos, aunque intentando aprovechar al máximo cada duelo.
Argentina impondrá posesión y vértigo ofensivo combinando la jerarquía de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister con joyas como Nicolás Paz y Franco Mastantuono.
Costa Rica responderá replegando sus líneas alrededor del arquero Patrick Sequeira y buscando contragolpear con su nuevo capitán Manfred Ugalde.
La enorme profundidad del plantel argentino y su urgencia por despedir el 2026 con una alegría frente a su gente marcarán clara diferencia. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Argentina 3-0 sobre Costa Rica ¿Cuál es el tuyo?