Amistosos

#SelecciónMayor

🗓 Amistoso Internacional



⚽️ #Argentina 🇦🇷 7 (Paz x2, Álvarez x2, Mastantuono x2 y Mac Allister) 🆚 Costa Rica 🇨🇷 0



⏱️ Final del partido



Ganó, gustó y goleó la Scaloneta 🎩



📍 Estadio Mario A. Kempes pic.twitter.com/Xyyz5Q30rr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 18, 2026

¡Cierre de año bajo la lupa en Córdoba con la nueva era Albiceleste y Tica! La Selección Argentina enfrenta a Costa Rica obligada a levantar cabeza tras caer ante Uruguay en su primer duelo sin Lionel Messi. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan dolidos en un proceso de reconstrucción de cara a lo que vendrá en este nuevo ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

El equipo de Lionel Scaloni llega golpeado luego de perder 2-1 frente a Uruguay como local y seguramente intentarán rotaciones para probar variantes rumbo al futuro.

Por su parte, La Sele de Bryan Ruiz desembarca tras caer 2-0 ante Ecuador y sumar tres derrotas seguidas en amistosos, aunque intentando aprovechar al máximo cada duelo.

Argentina impondrá posesión y vértigo ofensivo combinando la jerarquía de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister con joyas como Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Costa Rica responderá replegando sus líneas alrededor del arquero Patrick Sequeira y buscando contragolpear con su nuevo capitán Manfred Ugalde.

La enorme profundidad del plantel argentino y su urgencia por despedir el 2026 con una alegría frente a su gente marcarán clara diferencia. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Argentina 3-0 sobre Costa Rica ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026