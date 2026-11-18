Champions League 2026-2027

¡Choque decisivo en Barcelona con impacto directo en los cuartos de final de la Champions League Femenina! El conjunto blaugrana expone su invicto y su máquina de hacer goles ante un Servette que llega encendido tras golear en Suiza. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Barca llega en su momento más bajo de la temporada, algo que intentarán aprovechar las Suizas, aunque para ello tendrán que hacer un duelo más que perfecto.

El Barça llega líder de su liga y segundo en la Champions League con 10 puntos y 20 goles anotados, aunque viene de empatar 1-1 ante Arsenal y Deportivo ligando dos duelos sin triunfo.

Por su parte, Servette aterriza con apenas tres unidades en Champions tras caer ante la Roma en la jornada pasada, pero impulsada por golear 5-1 al Luzern en Suiza.

El Barcelona impondrá posesión asfixiante y contundencia letal con Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina, quienes suman 13 goles entre las tres en el torneo.

Servette responderá apoyándose en el criterio de Laia Ballesté y Paola Hernández para intentar resistir y sorprender al espacio.

La enorme jerarquía ofensiva del cuadro catalán en casa frente a una defensa suiza que ya recibió 16 goles en cuatro jornadas marcará una diferencia abismal. Nuestro pronóstico es una contundente goleada del Barcelona 4-0 sobre el Servette. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 18, 2026