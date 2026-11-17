Champions League 2026-2027

¡Choque a todo o nada en Valdebebas con impacto directo en la clasificación de la Champions League Femenina! El Real Madrid defiende su paso invicto buscando acercarse a cuartos de final ante un Inter de Milán que se juega su supervivencia europea. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Merengues marchan séptimas con 6 puntos, mientras las Italianas se ubican en el puesto 13 con 4 unidades, en una competencia muy cerrada.

Las Merengues llegan invictas en cuatro jornadas tras golear 3-0 a París, pero con hambre de revancha luego de empatar 3-3 ante Levante en su liga desaprovechando una oportunidad de acercarse a la cima.

Por su parte, el Inter aterriza golpeado tras caer 4-1 frente al Manchester City en Champions y perder en el agregado 3-2 contra la Juventus en la Serie A.

El Real Madrid impondrá ritmo ofensivo y desequilibrio por las bandas con una encendida Linda Caicedo, respaldada por Lineth Beerensteyn, Arianna Caruso y Filippa Angeldahl.

El Inter responderá apostando al orden de Elisa Bartoli y a la contundencia de Brittany Raphino, quien viene de firmar un doblete.

La solidez del cuadro blanco en Valdebebas frente a una defensa italiana que viene recibiendo 7 goles en sus últimos dos encuentros inclinará la balanza. Nuestro pronóstico es una sólida victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Inter de Milán. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026