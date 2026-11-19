Torneo Apertura 2026

¡Arranca la última jornada del Apertura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc con un partido de trámite Puebla recibe al Atlético de San Luis en un duelo de orgullo puro donde ambos llegan empatados en puntos y decididos a despedirse con triunfo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan ya eliminados de la pelea por la clasificación intentando darle esta última alegría a su afición y la oportunidad de varios jugadores de ganarse su lugar rumbo al 2027.

La Franja de Gerardo Espinoza llega con el ánimo en alto tras vencer 2-0 como visitante a Querétaro, aunque sus 19 puntos no le alcanzaron para Liguilla.

Por su parte, San Luis desembarca con idéntica marca de cinco victorias, pero herido luego de caer en casa ante Juárez y quedar eliminado.

Puebla apostará por soltar líneas en casa impulsado por el desequilibrio de Kevin Velasco, Omar Moreno y Luifer Hernández.

San Luis responderá buscando verticalidad y pegada con la creación de Sébastien Salles-Lamonge y Anderson Duarte para alimentar al goleador Felipe Mora.

Sin presión clasificatoria y con dos equipos que saldrán a jugar abiertos para regalar una última alegría a su afición, veremos un duelo dinámico y con espacios. Nuestro pronóstico es una entretenida victoria de Puebla 2-1 sobre Atlético de San Luis. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 19, 2026