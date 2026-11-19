LaLiga 2026-2027

¡Regresa la emoción del fútbol español en La Catedral de San Mamés! El Athletic Club abre la jornada 13 recibiendo a un combativo Espanyol en un duelo donde los Leones buscan meterse de lleno en zona europea. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Leones no pueden fallar al ubicarse séptimos con 16 puntos, pero los Periquitos no quieren meterse en zona de descenso y actualmente son treceavos con 12 unidades.

El cuadro bilbaíno marcha séptimo con una sola derrota en sus últimos cinco encuentros, llegando tras sumar un empate 1-1 ante Osasuna recibiendo gol en el último minuto.

Por su parte, los Periquitos ocupan el puesto 13 con 12 unidades luego de igualar sin goles frente al Deportivo, ganando apenas uno de sus últimos 8 partidos.

El Athletic apostará por la solidez de Unai Simón y el vértigo letal por los costados de Nico Williams, Iñaki Williams y Álex Berenguer.

El Espanyol responderá ordenando su mediocampo con Pol Lozano y Edu Expósito para surtir de balones al atacante Roberto Fernández.

El empuje de San Mamés y el desequilibrio individual de los hermanos Williams frente a un visitante irregular inclinarán la balanza a favor de los locales. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Athletic Club 2-0 sobre el Espanyol. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 19, 2026