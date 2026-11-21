Premier League 2026-2027

¡Alerta máxima en Stamford Bridge en la pelea por puestos de Champions! El Chelsea de Xabi Alonso sale obligado a frenar su mala racha recibiendo a un atrevido Leeds United que viene de tumbar al Tottenham y amenaza con asaltar Londres. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos vienen de descansar en la Fecha FIFA esperando que eso les sirva para afinar detalles y llevarse un triunfo que los acerca a la zona de Champions League.

Los Blues marchan quintos, pero arrastran tres derrotas en sus últimos cuatro partidos oficiales tras caer ante el Sunderland y sufrir en defensa.

Por su parte, los Whites de Daniel Farke son novenos con 144 puntos —a solo dos del Chelsea— y llegan encendidos tras vencer 1-0 al Tottenham que fue su primer triunfo después de 5 duelos sin ganar.

Sin João Pedro en punta, el Chelsea apostará por la magia de Cole Palmer, el desequilibrio de Pedro Neto y el gran momento goleador de Morgan Rogers.

El Leeds responderá con un bloque ordenado y contragolpes letales liderados por Noah Okafor y Dominic Calvert-Lewin ante una zaga local vulnerable.

El poderío ofensivo azul frente a la solidez visitante y un historial reciente cargado de anotaciones en Londres prometen emociones en ambas áreas. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Chelsea y Leeds United. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026