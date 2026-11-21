Premier League 2026-2027

¡Alerta máxima en el Etihad Stadium en la reanudación de la Premier League! El Manchester City abre la jornada 11 obligado a cortar una crisis de tres derrotas seguidas recibiendo al peligroso Fulham de Álvaro Arbeloa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan intentando volver a la senda del triunfo aprovechando la pausa por la Fecha FIFA que les debió servir para afinar detalles.

Los Citizens llegan heridos tras perder sus últimos tres partidos de liga y golpeados en defensa con Marc Guéhi, Joško Gvardiol y Abdukodir Khusanov en duda física, esperando que la pausa les haya servido para recuperar confianza.

Por su parte, los Cottagers aterrizan con confianza luego de rescatar un empate 1-1 frente al Newcastle en lo que su cuarto partido sin derrota.

El City apostará por la distribución de Enzo Fernández y el desequilibrio entre líneas de Rayan Cherki y Jérémy Doku para alimentar al letal Erling Haaland.

El Fulham responderá explotando la espalda de los laterales locales con la velocidad de Alex Iwobi y el exjugador ciudadano Oscar Bobb.

La necesidad urgente del cuadro local por reencontrarse con el triunfo en casa impondrá su pegada ofensiva, aunque sus dudas defensivas dejarán espacios para sufrir. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Manchester City 2-1 sobre el Fulham. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026