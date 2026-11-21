Torneo Apertura 2026

90' ⏱️ | Pumas 0-2 Monterrey |



SÍ, SEÑOR.🔥¡LO GANÓ LA PANDILLA!🔵⚪



¡ESTAMOS EN LIGUILLA Y VAMOS CON TODO!🗣️@CervezaTecate pic.twitter.com/TXHxo5EAyQ — Rayados (@Rayados) November 22, 2026

¡Noche de todo o nada en Ciudad Universitaria en la lucha por los últimos boletos a la Liguilla! Los Pumas reciben al Monterrey en la última jornada obligados a ganar y rozar una hazaña para no quedar eliminados ante unos Rayados que buscan sellar su clasificación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos llegan obligados a conseguir el triunfo para buscar la clasificación, aunque los Rayados dependen de si mismos, mientras la UNAM necesita ganar y esperar un milagro.

La UNAM marcha onceava con 21 puntos tras empatar 2-2 ante el América en la jornada pasada, por lo que necesita ganar y esperar resultados, ayudándole mucho golear por tres o más tantos.

Por su parte, Monterrey es séptimo con 24 unidades y llega con oxígeno puro tras vencer a Querétaro en su duelo pendiente.

Pumas apostará por la explosividad de César Huerta, el olfato de Robert Morales y el desequilibrio clave de Adalberto Carrasquilla y Juninho.

Monterrey responderá golpeando con jerarquía y pegada al espacio gracias a su tridente estelar formado por Hugo Cuypers, Diego Rossi y Lucas Ocampos.

La necesidad extrema de los universitarios por lanzarse al ataque desde el primer minuto dejará espacios abiertos que la ofensiva regiomontana sabe castigar. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Pumas y Monterrey. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026