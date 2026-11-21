Torneo Apertura 2026

¡Choque de trenes en el Estadio Hidalgo con impacto directo en los boletos a la Liguilla! Los Tuzos del Pachuca salen sin margen de error en la última jornada recibiendo a unos Diablos Rojos del Toluca que llegan encendidos tras golear en casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo ya con sabor a liguilla donde ambos saldrán obligados a ganar pensando en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

Pachuca marcha noveno con 22 puntos, a solo uno del León, por lo que necesita ganar para prácticamente clasificar tras ligar tres victorias seguidas, incluida una goleada 4-1 al Atlas.

Por su parte, Toluca es cuarto con 27 unidades y rompió su mala racha aplastando 4-0 a Monterrey, lo que fue su primer triunfo después de 7 jornadas sin conocer el triunfo.

Los Tuzos apostarán por el desequilibrio por banda de Oussama Idrissi, la solidez de Eduardo Bauermann y la contundencia de Salomón Rondón.

Toluca responderá con transiciones vertiginosas impulsadas por Nico Castro y Jesús Gallardo para abastecer a su letal goleador Paulinho.

La necesidad extrema del conjunto hidalguense por sumar de a tres frente a un visitante con enorme pegada al contragolpe garantiza emociones y goles en ambas áreas. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Pachuca y Toluca. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026