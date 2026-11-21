Torneo Apertura 2026

¡Final anticipada en la Comarca Lagunera rumbo a la Liguilla! Santos Laguna recibe al León en un duelo de todo o nada donde los Guerreros buscan amarrar su clasificación y la Fiera llega obligada a ganar para no quedar eliminada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en zona de liguilla, pero ninguno tiene el boleto en la bolsa todavía, por lo que deberán salir por todo si no quieren complicarse y depender de otros resultados.

Santos marcha sexto con 25 puntos y le basta un empate tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, incluido el 2-0 ante Atlante previo a la Fecha FIFA.

Por su parte, León es octavo con 23 unidades y llega urgido de triunfo luego de empatar 1-1 con Chivas jugando con diez hombres, pero sabiendo que dependen de si mismos para avanzar.

Los Guerreros apostarán por su fortaleza en casa y la contundencia de sus atacantes Tahiel Jiménez y Esteban Lozano.

León, que sufrirá la ausencia por suspensión de José Rodríguez en el mediocampo, responderá con la solidez de Paul Bellón atrás y la peligrosidad de Diber Cambindo en el área.

El gran cierre futbolístico de Santos en el Corona frente a un visitante desesperado que dejará espacios al arriesgar marcará una ligera diferencia. Nuestro pronóstico es una intensa victoria de Santos Laguna 2-1 sobre León. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026