Torneo Apertura 2026

¡Choque de gigantes en el Volcán con objetivos muy distintos en esta última jornada! Unos Tigres ya eliminados buscan despedir el torneo con orgullo recibiendo al sublíder América, que llega presionado y obligado a romper su racha sin victorias. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo entre dos equipos que eran llamados a ser protagonistas, sin embargo las Águilas cumplieron y estarán en la lucha por el título, pero la UANL ha tenido una temporada terrible siendo la gran decepción.

Los Felinos marchan decimoquintos con apenas 15 puntos y suman cinco partidos sin ganar tras caer 3-2 en casa ante Cruz Azul previo a la Fecha FIFA.

Por su parte, las Águilas son segundas con 30 unidades, pero arrastran cuatro jornadas sin triunfo después de igualar 2-2 frente a Pumas, así como un descalabro amistoso la semana pasada.

Tigres apostará por la visión de Juan Brunetta y la entrega de Fernando Gorriarán para surtir balones al atacante Guillermo Martínez.

América, aún sin el lesionado Brian Rodríguez, responderá imponiendo posesión con Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas para alimentar el gran momento goleador de Henry Martín.

La urgencia azulcrema por recuperar confianza antes de la Fiesta Grande frente a una defensa universitaria frágil que concede demasiadas libertades marcará el rumbo del partido. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del América 2-1 sobre Tigres. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026