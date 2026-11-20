Torneo Apertura 2026

¡Noche de todo en la frontera con impacto directo en los boletos a la Liguilla! Los Xolos de Tijuana reciben al Atlante obligados a ganar en el Estadio Caliente para mantener vivo el sueño de la Fiesta Grande en el cierre del Apertura 2026. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Xolos llegan sin margen de error, no pueden fallar, pero saben que no pueden confiarse ante unos Potros de Hierro que saldrán intentando sorprender ya sin nada que perder.

La Jauría llega urgida de reacción tras ligar tres encuentros sin triunfo y caer 1-0 ante Necaxa, sumando 22 puntos que la obligan a ganar y esperar combinaciones para aspirar a avanzar.

Por su parte, los Potros de Hierro desembarcan en el puesto 16 luego de perder sus últimos tres partidos incluyendo el 2-0 en casa ante Santos.

Tijuana apostará por su fortaleza en casa y la eficacia ofensiva de Gilberto Mora, máximo goleador y motor absoluto del ataque rojinegro.

Atlante, golpeado en defensa tras la expulsión de Aaron Quirós, responderá buscando equilibrio y dependerá de la pegada de Martín Sarrafiore para hacer daño.

La urgencia clasificatoria de Tijuana en su cancha sintética frente a un visitante frágil que viene recibiendo demasiados goles marcará una clara diferencia. Nuestro pronóstico es una sólida y vital victoria de Tijuana 2-0 sobre Atlante. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 20, 2026