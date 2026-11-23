Champions League 2026-2027

¡Se abre la jornada 5 de la Champions League en el auténtico infierno de Estambul! El enrachado Galatasaray busca consolidarse en zona de clasificación recibiendo a un Aston Villa que llega en caída libre y urge de despertar en Europa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Turcos llegan en un gran momento listos para seguir con su buena racha, pero los Ingleses quieren despertar justo ahora que lo necesitan.

Los Leones turcos llegan imparables con 7 triunfos seguidos en todas las competencias y tras vencer 3-2 al Stuttgart en Champions en la jornada pasada.

Por su parte, los Villanos arrancaron ganando tres duelos europeos, pero vienen de ser goleados por el Barcelona y suman cinco encuentros sin ganar incluido el 0-0 ante el Sunderland del fin de semana en la Premier League.

Galatasaray apostará por la garra de Lucas Torreira en la medular, el desequilibrio de Yunus Akgün y la contundencia goleadora de Aleksey Batrakov.

Aston Villa responderá buscando imponer jerarquía física con Leon Goretzka y creatividad entre líneas de Emiliano Buendía para habilitar a Nicolas Jackson.

El empuje ensordecedor del público en Estambul y el momento anímico opuesto de ambos planteles inclinarán la balanza hacia el conjunto local en un choque abierto. Nuestro pronóstico es una valiosa victoria del Galatasaray 2-1 sobre el Aston Villa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 23, 2026