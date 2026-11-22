Premier League 2026-2027

¡Se baja el telón de la jornada 11 de la Premier League con un choque directo en la parte alta de la tabla! El Brentford recibe en Londres a un Everton encendido que busca su cuarta victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en Inglaterra. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están peleando en la mitad alta de la tabla sabiendo que un triunfo este lunes significaría meterse de lleno en la lucha por competencias europeas.

Las Abejas de Keith Andrews llegan obligadas a recomponer su esquema tras la dura sanción de tres partidos a su delantero Igor Thiago y varias bajas en defensa que les ha costado ganar solo uno de sus últimos 5 partidos.

Por su parte, los Toffees de David Moyes aterrizan con la moral por las nubes luego de hilvanar tres triunfos seguidos.

Sin su goleador estelar, el Brentford apostará por la jerarquía de Callum Wilson arriba, alimentado entre líneas por Mathias Jensen y la velocidad de Kevin Schade y Dango Ouattara.

Everton responderá imponiendo orden con Tarkowski y Branthwaite atrás, además de la pegada de Dewsbury-Hall y su ariete Thierno Barry.

La enorme paridad estructural entre dos planteles sólidos en ataque, sumada al desgaste tras la fecha internacional, equilibra por completo el trámite en Londres. Nuestro pronóstico es un intenso empate 1-1 entre Brentford y Everton. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 22, 2026