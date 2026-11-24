Champions League 2026-2027

¡Choque de trenes en Londres por la clasificación directa en Champions League! El subcampeón Arsenal defiende su invicto europeo recibiendo al líder de la Bundesliga, Borussia Dortmund, en una batalla de alto voltaje por los primeros ocho lugares. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en buena forma en esta Champions y saben que una victoria sería dar un golpe de autoridad en la lucha por la clasificación directa a la fase final de la competencia.

Los Gunners marchan terceros con 10 puntos en Champions y vienen de empatar 2-2 ante el Newcastle manteniéndose líderes en la Premier, aunque sufriendo las bajas sensibles de David Raya, Bukayo Saka y Martín Zubimendi.

Por su parte, el Dortmund suma 9 unidades y llega encendido como líder invicto en Alemania con apenas una derrota en 16 juegos.

Sin su portero titular ni Saka, el Arsenal apostará por la jerarquía de Declan Rice, el desequilibrio de Noni Madueke y Christos Tzolis, y la pegada de Viktor Gyökeres y Mikel Merino frente a su exequipo.

El Dortmund, con Serhou Guirassy en duda, responderá con la llegada letal de Felix Nmecha, Jobe Bellingham y Fábio Silva.

El historial implacable de los londinenses en casa frente a un visitante que aún no logra dejar su arco en cero en Europa inclinará la balanza en un duelo con goles de ambos lados. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del Arsenal 2-1 sobre el Borussia Dortmund. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 24, 2026