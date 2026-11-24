Champions League 2026-2027

Agónico empate en el Etihad. pic.twitter.com/QNkoaDw72e — Manchester City (@ManCityES) November 24, 2026

¡Noche de morbo absoluto con impacto directo en la Champions League! El Manchester City busca salir de su crisis recibiendo al Napoli en un duelo marcado por el emotivo regreso de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras el City llega en su momento más bajo de la temporada, los Napolitanos están motivados listos para dar la campanada.

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un bache preocupante con solo un punto de 12 posibles en Premier y 9 partidos seguidos recibiendo gol, aunque en la Champions llegan con saldo de 3 triunfos y un descalabro.

Por su parte, los napolitanos de Allegri tomaron aire venciendo 1-0 al Torino, pero arrastran cuatro derrotas en sus últimas cinco salidas con apenas un triunfo y 3 derrotas en la Champions.

Sin Antoine Semenyo por lesión, el City apostará por el regreso estelar de Enzo Fernández en la medular para abastecer a un letal Erling Haaland, que suma 5 goles en tres duelos europeos.

Napoli responderá con la pegada de Scott McTominay y la visión quirúrgica de Kevin De Bruyne contra sus excompañeros.

Las evidentes grietas defensivas de ambos gigantes y la enorme jerarquía individual en el último tercio garantizan un intercambio de golpes en Mánchester. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del Manchester City 2-1 sobre el Napoli. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 24, 2026