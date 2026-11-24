Champions League 2026-2027

¡Noche de gala en el Santiago Bernabéu en la lucha por la cima de la Champions League! El Real Madrid de José Mourinho busca amarrar su boleto directo a octavos de final recibiendo al líder de Países Bajos, el PSV Eindhoven, en un choque histórico que no se jugaba desde 1989. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Merengues llegan en su mejor momento de la temporada buscando seguir con su paso perfecto, pero los Granjeros saldrán sin mucho que perder intentando dar la gran campanada de la jornada.

Los Merengues marchan imparables con 12 puntos de 12 en Europa y seis victorias al hilo en liga tras remontar al Celta el pasado sábado.

Por su parte, el PSV ocupa el puesto 24 con 4 unidades, pero llega encendido como líder en Holanda luego de golear 4-1 al NEC Nijmegen.

Sin los lesionados Rodrygo ni Raúl Asencio, el Madrid recupera la explosividad de Vinícius para potenciar a Jude Bellingham, Bernardo Silva y Kylian Mbappé.

El PSV responderá fiel a su estilo ofensivo apostando por la pegada de Sven Mijnans, que suma 9 goles, junto a Ivan Perišić y Ruben van Bommel.

La contundencia letal de los blancos en casa frente a un cuadro neerlandés valiente, sumado a que ambos equipos marcaron en los cuatro triunfos europeos del Madrid, promete emociones. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Real Madrid 3-1 sobre el PSV. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 24, 2026