Champions League 2026-2027

¡Noche de máxima obligación en el Metropolitano con dos equipos urgidos de ganar en la Champions League! El Atlético de Madrid juega sin margen de error al borde de la eliminación recibiendo a un atrevido Viking noruego que ya le sacó puntos al Bayern Múnich. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con los mismos 4 puntos al borde de la zona de clasificación, por lo que es muy probable que el perdedor salga de esos lugares de privilegio.

Los Colchoneros ocupan el puesto 23 con 4 puntos tras caer ante el Bayern, aunque llegan con la moral por las nubes luego de golear 3-0 al Getafe en LaLiga.

Por su parte, el Viking suma las mismas 4 unidades tras golear al Sabah, pero viene de sufrir un duro golpe doméstico cayendo ante el Tromsø, lo que les costó caer de la cima de la tabla.

Sin los lesionados Cuti Romero ni Ademola Lookman, el Atleti apostará por el desequilibrio de Álex Baena y Lee Kang-in para abastecer la pegada de Julián Álvarez.

El conjunto noruego, muy golpeado en defensa por varias bajas, responderá con el instinto letal de Peter Christiansen, quien suma 21 goles en la campaña.

El enorme poderío rojiblanco en casa frente a las serias grietas defensivas que sufre el Viking como visitante marcarán la diferencia en Madrid. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Atlético de Madrid 3-1 sobre el Viking. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026