¡Noche de máxima presión en Lisboa luchando por la supervivencia en la Champions League! Un encendido Sporting recibe al Manchester United en plena crisis tras su humillación en Anfield y con el emotivo regreso de Bruno Fernandes a su antigua casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
Ambos equipos llegan en zona de clasificación sabiendo que es momento de apretar el paso ahora que nos acercamos a la recta final de esta fase de liga donde ambos quieren el boleto a la siguiente ronda.
Los Leones portugueses atraviesan un momento dulce con 3 triunfos en 4 partidos europeos y apenas una derrota en toda su liga doméstica, aunque marchan terceros.
Por su parte, los Diablos Rojos marchan penúltimos en Inglaterra y aterrizan golpeados tras caer 4-0 ante el Liverpool en el debut de Mauricio Pochettino que poco pudo hacer.
Sporting apostará por su orden colectivo y la contundencia implacable del delantero colombiano Luis Suárez, que suma 12 goles en 14 encuentros y 4 tantos en Champions.
El United responderá apelando al orgullo y la visión de Bruno Fernandes contra su exequipo para intentar generar peligro.
La enorme solidez de los locales en Lisboa frente a un gigante inglés sin rumbo defensivo y con apenas días de trabajo bajo su nuevo técnico inclinarán la balanza. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Sporting Lisboa 1-0 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?