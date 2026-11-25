Champions League 2026-2027

We have to settle for a point. pic.twitter.com/0ZxeTWeH17 — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2026

¡Noche de máxima presión en Lisboa luchando por la supervivencia en la Champions League! Un encendido Sporting recibe al Manchester United en plena crisis tras su humillación en Anfield y con el emotivo regreso de Bruno Fernandes a su antigua casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en zona de clasificación sabiendo que es momento de apretar el paso ahora que nos acercamos a la recta final de esta fase de liga donde ambos quieren el boleto a la siguiente ronda.

Los Leones portugueses atraviesan un momento dulce con 3 triunfos en 4 partidos europeos y apenas una derrota en toda su liga doméstica, aunque marchan terceros.

Por su parte, los Diablos Rojos marchan penúltimos en Inglaterra y aterrizan golpeados tras caer 4-0 ante el Liverpool en el debut de Mauricio Pochettino que poco pudo hacer.

Sporting apostará por su orden colectivo y la contundencia implacable del delantero colombiano Luis Suárez, que suma 12 goles en 14 encuentros y 4 tantos en Champions.

El United responderá apelando al orgullo y la visión de Bruno Fernandes contra su exequipo para intentar generar peligro.

La enorme solidez de los locales en Lisboa frente a un gigante inglés sin rumbo defensivo y con apenas días de trabajo bajo su nuevo técnico inclinarán la balanza. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Sporting Lisboa 1-0 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026