Torneo Apertura 2026

¡Choque de trenes en el Gigante de Acero en la serie más esperada de los Cuartos de Final! Rayados recibe a un América en crisis que acumula 5 partidos sin ganar, en una llave con sabor a revancha donde el duelo en los banquillos promete sacar chispas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Aunque las Águilas llegan en mejor posición en la tabla, la realidad es que los Rayados parecen llegar ligeramente mejor.

Monterrey cerró sexto con 27 puntos tras un paso irregular con Matías Almeyda, aunque cerrando con dos triunfos seguidos que le dieron la clasificación en el último momento.

Por su parte, las Águilas de Guillermo Almada fueron terceras con 30 unidades, pero aterrizan en Coapa encendiendo alarmas tras cinco juegos sin triunfo y cerrando con derrota ante los Tigres.

La Pandilla apostará por el dinamismo de Orbelín Pineda y el desborde letal de Lucas Ocampos y Tecatito Corona para abastecer a Hugo Cuypers.

América responderá con la experiencia de Sergio Ramos atrás, la desequilibrante zurda de Alejandro Zendejas y el olfato goleador de Henry Martín.

El empuje obligado de los regiomontanos en su estadio frente a unas Águilas vulnerables en defensa pero letales al contragolpe garantiza un ida y vuelta emocionante. Nuestro pronóstico es una sufrida y valiosa victoria de Monterrey 2-1 sobre el América. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026