Torneo Apertura 2026

¡Arranca la Fiesta Grande del fútbol mexicano en el Infierno del Nemesio Diez! Toluca y Atlas abren los Cuartos de Final en la llave más pareja de toda la Liguilla, separados por apenas un punto en la tabla y con el recuerdo fresco de una goleada en este mismo estadio. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Se enfrentan el cuarto y quinto lugar de la tabla en lo que podría ser la serie más pareja de todas, aunque la realidad es que ninguno de los dos llega en su mejor momento.

Los Diablos Rojos cerraron quintos con 27 puntos, pero llegan en crisis con solo un triunfo en nueve juegos tras caer ante Pachuca en la última jornada.

Por su parte, los Zorros son cuartos con 28 unidades y presumen ser grandes visitantes, aunque vienen de empatar 3-3 frente a Juárez.

Sin su portero Hugo González por expulsión, Toluca apostará por el despertar de su tridente de lujo con Alexis Vega, Federico Viñas y Paulinho para repetir el 5-2 de la fase regular.

Atlas responderá con el muro de Camilo Vargas atrás y las transiciones rápidas de Kevin Zenón, Luis Esteves y Florian Monzón.

El empuje obligado de los escarlatas en su cancha frente a la peligrosidad ofensiva de los tapatíos fuera de casa promete una ida abierta y llena de emociones. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Toluca 2-1 sobre el Atlas. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026