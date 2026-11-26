Europa League

¡Choque de urgencias en Londres en la lucha por clasificar en la Europa League! Thomas Frank debuta en Selhurst Park al mando de un Crystal Palace en crisis recibiendo a una Real Sociedad que busca romper su maldición en territorio inglés. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos clubes suman 5 puntos en Europa al borde de la zona de clasificación, saben que no hay margen de error ya que es muy probable que el perdedor salga de los primeros 24 de la tabla.

Los Eagles marchan coleros en la Premier tras 5 derrotas seguidas, aunque presumen ocho juegos invictos en casa a nivel continental.

Por su parte, los vascos de Pellegrino Matarazzo son quintos en España, pero aterrizan golpeados tras caer 3-2 frente al Racing de Santander el fin de semana.

Sin el suspendido Adam Wharton ni el lesionado Ismaïla Sarr, Palace apostará por la velocidad del español Yeremy Pino, el guante de Dwight McNeil y la potencia de Jørgen Strand Larsen.

La Real Sociedad responderá con la magia de Takefusa Kubo, la pegada de Luka Sučić y el liderazgo de Mikel Oyarzabal.

La alarmante fragilidad defensiva del cuadro londinense frente a la propuesta ofensiva del conjunto vasco garantiza emociones y espacios en ambas áreas. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Crystal Palace y Real Sociedad. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026