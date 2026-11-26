Europa League

¡Infierno griego en El Pireo en la lucha por la supervivencia de la Europa League! Un invicto Olympiacos defiende su fortaleza recibiendo a un gigante herido: el AC Milan de Ruben Amorim, que vuela en Italia pero camina al borde del abismo continental. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Griegos quieren dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final, los Italianos están fuera de la zona de clasificación urgidos de ganar.

Los helenos de Imanol Alguacil acumulan 12 partidos seguidos sin perder tras golear 6-1 al Iraklis y pelean por los ocho primeros puestos sumando 3 victorias y un empate en la Europa League.

Por su parte, los Rossoneri vienen de aplastar 5-1 al Frosinone en la Serie A, pero en Europa han perdido tres de cuatro duelos y están fuera de clasificación.

Sin los lesionados Ayoub El Kaabi ni Yusuf Yazici, Olympiacos apostará por su intensidad asfixiante en casa y la velocidad letal de Leon Bailey, autor de un doblete el fin de semana, así como de la Hormiga González que podría salir como titular.

El Milan, sin Saelemaekers ni Loftus-Cheek y con posible descanso para Luka Modric, recupera a Mike Maignan en el arco y confía en el desequilibrio de Omari Hutchinson arriba.

El poderío goleador de los griegos en su estadio frente a la enorme obligación ofensiva del gigante italiano garantizan emociones en ambas porterías. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Olympiacos y AC Milan. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026