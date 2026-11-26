Torneo Apertura 2026

¡Comienza la defensa de la corona en el Nou Camp! El campeón vigente Cruz Azul inicia el camino rumbo al bicampeonato visitando a unos peligrosos Esmeraldas del León en una serie con cuentas pendientes y garantía absoluta de goles en la Liguilla. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante la serie que los expertos ven con más diferencia, sin embargo lo peor que podría hacer la Máquina es caer en excesos de confianza ante unos Esmeraldas que saldrán sin mucho que perder.

La Fiera cerró séptima con 26 puntos tras vencer a Santos Laguna en la última jornada con gol de último minuto, pero llega obligada a ganar en casa porque el empate global clasifica a los celestes.

Por su parte, La Máquina de Joel Huiqui terminó sublíder con 32 unidades luego de perder la cima ante las Chivas en la última jornada perdiendo 1-0.

León apostará por su intensidad física y el empuje de su afición en el Nou Camp para lastimar desde el arranque.

Cruz Azul responderá con la solidez de Willer Ditta y Gonzalo Piovi atrás, el control de Érik Lira y Charly Rodríguez en medio campo, y el tridente letal de José Paradela, Carlos Rotondi y el Toro Fernández.

Los últimos cinco duelos entre ambos tuvieron goles en ambas porterías y un mínimo de tres tantos, tendencia que continuará por la jerarquía visitante y la urgencia local. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria de Cruz Azul 2-1 sobre el León. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026