Torneo Apertura 2026

¡Choque de trenes en la Bella Airosa en los Cuartos de Final de Ida de la Liga MX! El superlíder Chivas visita a un peligrosísimo Pachuca que llega con cuatro triunfos seguidos y con el campeón de goleo encendido, en una llave donde los Tuzos ya saben lo que es eliminar al Rebaño. ¡Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En la teoría estamos ante la serie más desigual con el líder enfrentando al octavo, pero la realidad es que esperamos una llave donde cualquier error podría costar muy caro.

Los Tuzos de Benjamín Mora entraron octavos pero cierran en su mejor nivel con cuatro victorias al hilo incluso el 2-0 ante Toluca del fin de semana, pero obligados a ganar en casa ya que el empate global clasifica a los tapatíos.

Por su parte, el Guadalajara de Gabriel Milito fue superlíder con 33 puntos y presumen la mejor defensa del torneo cerrando con un gran triunfo 1-0 sobre el Cruz Azul el domingo.

Pachuca apostará por el desequilibrio de Oussama Idrissi, la llegada de Alan Bautista y la pegada letal de Salomón Rondón, campeón de goleo con 17 tantos.

Chivas, pendiente de la recuperación de Luis Romo, responderá con el muro de Raúl Rangel atrás y la creatividad de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.

La inercia ganadora y contundencia ofensiva de los locales en Hidalgo frente a la enorme solidez táctica del superlíder garantiza un duelo cerradísimo y vibrante. Nuestro pronóstico es un intenso empate 1-1 entre Pachuca y Chivas. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026