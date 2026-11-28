Torneo Apertura 2026

¡Todo se define en el Estadio Banorte en una auténtica guerra de poder a poder por las semifinales de la Liga MX! Tras el empate sin goles en la ida, América tiene la ventaja de avanzar con cualquier igualada, mientras que los Rayados de Matías Almeyda están obligados a ganar en la capital. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con toda la presión encima ya que una eliminación sería un gran fracaso para cualquiera.

Las Águilas de Guillermo Almada llegan con 6 juegos seguidos sin triunfo y tras perdonar en Monterrey pese a generar casi 20 disparos, pero avanzan ganando o empatando.

Por su parte, La Pandilla resistió casi 80 minutos con 10 hombres en casa y ahora está obligada a ganar por cualquier marcador para avanzar.

América recuperará en el ataque a Henry Martín tras superar un cuadro gripal y apostará por el desequilibrio de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Monterrey, sin el suspendido Ricardo Chávez y pendiente de Hugo Cuypers y Diego Rossi, volverá a confiar en las atajadas de Luis Cárdenas, el regreso de Carlos Salcedo y las transiciones de Lucas Ocampos y Fidel Ambriz.

La necesidad visitante de ir por el triunfo abrirá espacios letales para la ofensiva azulcrema frente a su afición en el Coloso de Santa Úrsula. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del América 2-1 sobre Monterrey. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026