Torneo Apertura 2026

¡Partido a todo o nada en el Estadio Jalisco en los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga MX! El Atlas de Hernán Crespo está obligado a remontar dos goles de desventaja frente a unos Diablos Rojos del Toluca que llegan encendidos en el último torneo del Turco Mohamed al frente del club. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Aunque parece que la serie está encaminada, hay que recordar que un empate global le daría el pase a los Rojinegros por su mejor posición en la tabla.

Los Zorros cayeron 2-0 en la ida y necesitan ganar por diferencia de dos tantos para empatar el global y avanzar, la mala noticia para ellos es que apenas ganaron 2 de 9 partidos en casa esta temporada.

Por su parte, los escarlatas llegan con ventaja de dos goles y siete anotaciones marcadas ante los tapatíos en este semestre.

Atlas, pendiente de la lesión muscular de Milton Valenzuela, apostará por las atajadas de Camilo Vargas, la visión de Elías Montiel y Kevin Zenón, y la pegada de Florián Monzón.

Toluca responderá al contragolpe con la velocidad de Helinho, autor de un doblete en la ida, junto a Alexis Vega y Paulinho.

La necesidad extrema del conjunto local por volcarse al frente desde el arranque dejará enormes espacios para la explosiva ofensiva visitante. Nuestro pronóstico es un intenso empate 2-2 que clasifica al Toluca a las semifinales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026