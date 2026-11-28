Mundial Femenil

¡90 minutos para cambiar la historia del futbol femenil mexicano! La Selección Mexicana se juega a partido único en Texas su regreso a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, pero enfrente tendrá a una explosiva selección de Haití comandada por la mejor futbolista de toda la Concacaf. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo que seguramente será mucho más parejo de lo que la afición espera, realmente ambas selecciones tienen mucha calidad recordando que las haitianas fueron al Mundial pasado y las mexicanas no.

El Tricolor de Pedro López llega con paso perfecto tras ganar sus 4 partidos clasificatorios y obligado a ganar para sellar su boleto directo a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

Por su parte, las caribeñas dirigidas por Pia Sundhage clasificaron desde la ronda preliminar con un futbol físico, veloz y letal al contragolpe.

México apostará por el orden de Rebeca Bernal y Alexia Delgado junto al desequilibrio de Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Charlyn Corral.

Haití responderá con la potencia física de Nérilia Mondésir y el talento diferencial de Melchie Dumornay, figura del Lyon y doble jugadora del año en la región.

La mayor calidad colectiva, amplitud ofensiva y jerarquía individual de las mexicanas terminará imponiéndose ante un rival sumamente incómodo en los duelos físicos. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria de México 2-1 sobre Haití para clasificar al Mundial. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026