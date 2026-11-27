Mundial Femenil

¡Boleto directo al Mundial 2027 en juego en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W! Estados Unidos y El Salvador se enfrentan por primera vez en la historia a nivel mayor en un choque de todo o nada donde una victoria otorga la clasificación inmediata a la Copa del Mundo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo a todo o nada, sin embargo hay una clara favorita y cualquier otro resultado sería una proeza que le daría la vuelta al mundo.

Las estadounidenses de Emma Hayes llegan como amplias favoritas tras ser una de las mejores escuadras no de la CONCACAF, sino del mundo, por lo que tienen la obligación de liquidar el trámite sin pasar por el repechaje.

Por su parte, la Selecta de Eric Acuña vive un sueño histórico tras ganar su grupo clasificatorio sobre Trinidad y Tobago y Honduras, además de colgarse el bronce centroamericano.

Estados Unidos apostará por su ritmo físico demoledor y posesión constante desde el silbatazo inicial.

El Salvador responderá con un bloque ordenado y vertical respaldado por 10 figuras de la Liga MX Femenil, destacando la seguridad de Riley Meléndez en el arco, Juana Plata y Vasthy Delgado atrás, más el desequilibrio de Danielle Fuentes y Brenda Cerén arriba.

La enorme diferencia de jerarquía, potencia atlética y experiencia internacional de las locales en Texas terminará imponiéndose pese al orden y corazón de la escuadra salvadoreña. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Estados Unidos 4-0 sobre El Salvador. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 27, 2026