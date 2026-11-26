Mundial Sub-17

¡Choque de invictos en Qatar por el liderato absoluto del Grupo K en el Mundial Sub-17! México y Venezuela llegan con paso perfecto y boleto en mano para definir quién manda en el sector en un duelo inédito que puede marcar todo su camino hacia el título. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras saldrán sin presión sabiendo que tiene el boleto en la bolsa, pero que un triunfo podría significarles un rival más cómodo en los 16avos de final.

El Tricolor de Jürgen Castañeda suma 6 puntos con 5 goles a favor y cero en contra tras vencer a Rumania y golear 4-0 a Camerún.

Por su parte, la Vinotinto también acumula 6 unidades luego de derrotar 1-0 a Camerún y 1-0 al cuadro rumano en la jornada pasada.

México apostará por la seguridad de José Corona en el arco, el equilibrio de Ángel Reyes en medio campo y la explosividad de Adán Sánchez, Matthew Arana y Da’vian Kimbrough arriba.

Venezuela responderá con su enorme orden táctico y el peligro goleador de Román Lozada y Santiago Sánchez.

La solidez defensiva del conjunto mexicano y el equilibrio mostrado por ambas escuadras en Doha prometen un partido muy cerrado y táctico de principio a fin. Nuestro pronóstico es un intenso empate 1-1 que le da el liderato a México por diferencia de goles. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 26, 2026