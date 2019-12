Tweet on Twitter

Foto: @Chivas

Las Chivas arrancaron su pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2020 con un buen triunfo 1-0 en su visita a los Venados de Yucatán.

El partido arrancó con dominio de las Chivas que tardó 15 minutos en abrir el marcador cuando el Chapo Sánchez mandó un centro raso que Oribe Peralta mandó al fondo para el 0-1, el Rebaño tenía la pelota, sin embargo los Venados reaccionaron con buenas oportunidades que Toño Rodríguez salvó, aunque la más clara fue al 39 con un poste de la Chofis, al descanso no había más. Para el segundo tiempo Chivas tenía la pelota, pero realmente no había claridad, ingresaron el Pocho Guzmán y JJ Macías, pero fue Eduardo Torres al 59 que sacó disparo que reventó el poste, Venados se veía superado, aunque finalmente ya no hubo más.

Así, las «Super Chivas» arrancaron su preparación con el debut de varios de sus refuerzos, volverán a la actividad el próximo lunes ante el Tampico Madero. Venados 0-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Venados vs Chivas 0-1 Amistoso Diciembre 2019